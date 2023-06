L’amaro anniversario della Brexit tra crisi e carovita | ma il sindaco di Londra accende la City con i colori dell’Unione europea

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 giugno 2023) IldiSadiq Khan lo esprime nel modo più semplice: Thank you. Un grazie a tutti i cittadini europei che hanno deciso di rimanere nella capitale britannica nonostante le barriere che rendono più difficile lavorare, studiare e viaggiare in Regno Unito. Una video lettera inviata su Youtube, rivolta da Khan ai 1,1 milioni di europei che chiamanocasa, marca l’dei sette anni dallo storico referendum sulla. Quel 23 giugno 2016, un giorno doloroso – lo definisce ilcittà più europeista dell’isola- che ‘ha provocato immensi danni alla nostra città’ e vede i cittadini europei nell’incertezza del Settled Status (le procedure per ottenere la residenza permanente, anche per chi vive sull’isola da decenni), usati come moneta ...