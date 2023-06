L’allarme della Cgia | “Le grandi aziende ritardano i pagamenti alle Pmi | allarme default”

... non risultano al momento situazioni die di emergenza. I ... Le idrovore dei vigili eprotezione civile sono state ... Valtopina, dove è esondato il Topino in località Ponte Rio, con'...Inoltre, uscendo dalla piattaforma ufficiale,'utente non sarà ...'utente non sarà tutelato dalle garanziestessa. In ogni ... Dovrebbero invece mettere in: un prezzo troppo competitivo ...Inoltre, uscendo dalla piattaforma ufficiale,'utente non sarà ...'utente non sarà tutelato dalle garanziestessa. In ogni ... Dovrebbero invece mettere in: un prezzo troppo competitivo ...

L'allarme della fondazione Maic "Così non possiamo andare avanti" LA NAZIONE