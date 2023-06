La tua opinione | il gesto di Aurora Ramazzotti che scatena la tempesta | Guarda

(Di sabato 24 giugno 2023)non ci sta. La figlia di Michelle Hunziker e di Erossfida davvero tutti. Il suo nuovo tatuaggio ha colpito e non poco i follower. Laha infatti deciso di tatuarsi una scritta significativa: "La tua", con una riga che cancella tutto. Un significato chiaro: me ne frego delle critiche e di quello che mi viene detto alle spalle. Insomma,, ha superato la fase della guerra quotidiana con gli haters sui social e ha deciso di rispondere in modo chiaro con un tatauaggio che vale più di mille parole. Subito dopo il parto laha ricevuto parecchie critiche dai leoni da tastiera sul suo comportamento da madre o sul suo rapporto con il piccolo Cesare. Tutti "professori" a casa ...

Capelli sciolti, schiena nuda e proprio sotto la spalla la scritta: 'La' con una linea che la cancella. È un bel messaggio perché la mamma del piccolo Cesare è come se avesse voluto far ...A proposito del politicamente corretto: "Ogni persona ha la propriae misura ciò che è ...dolore e di come il dolore possa anche trasformare il tuo viaggio in modo che tu possa trovare la...È statacondivisa per molto tempo che l'arco narrativo di Miranda all'interno delle 6 ...non si identificava neanche come tale) vuol dire che sei lesbica Bisessuale Fluida Va bene che...

Aurora Ramazzotti, il nuovo tatuaggio è un messaggio agli haters: «La tua opinione» sulla schiena leggo.it

rivolgiti a un nutrizionista o a un professionista medico della tua area geografica. Dichiarazione di non responsabilità: Questo è solo a scopo informativo e non deve essere considerato come un ...rivolgiti a un nutrizionista o a un professionista medico della tua area geografica. Dichiarazione di non responsabilità: Questo è solo a scopo informativo e non deve essere considerato come un ...