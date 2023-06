La Talpa | spystory capolavoro con un Oldman da Oscar

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 giugno 2023) LAIris ore 23.10 con Gary, Colin Firth, Tom Hardy. Regia di Tomas Alfredson. Produzione Gran Bretagna 2011. Durata; 2 ore LA TRAMA Nei servizi segreti inglesi (anni 50) deve esserci un traditore. Troppe missioni finiscono inaspettatamente male. Un ex vice capo dei servizi, George Smiley viene richiamato in azione perchè scopra la "". Il suo incarico non è facile (quelli che comandano ora sono boriosi inetti) ma alla fine l'uomo è individuato. Una delle sue vittime (un collega che caduto in mani sovietiche ne ha passate di brutte) lo ucciderà. PERCHE' VEDERLO Perchè è una bella traduzione del bellissimo romanzo di John Le Carrè, una delle punte massime della letteratura di spionaggio (Le Carrè si ispirò al caso Philby, una delle grandi sconfitte dei servizi segreti). Attori ...