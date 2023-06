La situazione è imprevedibile Vertice tra Meloni | ministri e Intelligence sulla crisi in Russia

(Di sabato 24 giugno 2023) Il presidentesegue l'evoluzione dellain: colloquio con Tajani e Crosetto. Il ministro degli Esteri: "Non tocca a noi interferire"

... in un clamoroso eammutinamento della milizia Wagner comandata da Evgenij Prigozhin. ... Mutamenti dellapossono avvenire in ogni minuto, nell'incertezza delle mosse che i ...Mentre lain Russia si fa sempre più tessa e, con i mercenari del gruppo Wagner che puntano verso Mosca, il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, annuncia ...... Evgeny Prigozhin, ha lanciato un ammutinamento che dichiaratamente mira a ottenere un cambio ai vertici della Difesa e nella pratica crea unadi estrema instabilità, una guerra interna ...

"La situazione è imprevedibile". Vertice tra Meloni, ministri e ... ilGiornale.it

Il presidente Meloni segue l'evoluzione della crisi in Russia: colloquio con Tajani e Crosetto. Il ministro degli Esteri: "Non tocca a noi interferire" ...Agli svizzeri che si trovano in Russia viene detto di evitare gli assembramenti e le vicinanze di installazioni militari, attenersi alle istruzioni delle autorità locali e portare sempre con sé il pas ...