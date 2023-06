La scelta di Kadyrov | perché ha giurato fedeltà a Putin contro Prigozhin

Il leader ceceno, Ramzan, non ha abbandonato il Cremlino, annunciando di muovere le sue milizie contro Prigozhin e la Wagner The post Ladi: perché ha giurato fedeltà a Putin contro Prigozhin appeared first on ...Lasarebbe motivata dalla volontà di non spargere sangue russo . 'Torniamo indietro per non ... Intanto, il leader ceceno Ramzanche aveva offerto il suo aiuto al presidente condannando l'...... unico, a fare l'unicagiusta: smettere di partecipare negli atti criminali ", ha affermato ... Il Capo della Repubblica cecena Ramzanha già annunciato che i combattenti del Ministero ...

La scelta di Kadyrov: perché ha giurato fedeltà a Putin contro ...

Guerra Ucraina, la diretta. Il capo dei mercenari della Wagner, Yevgeny Prigozhin, accusa i capi della Difesa russa, ministro Shoigu in testa, di avere ordinato un attacco contro di loro ...Una guida per ricostruire i profili dei principali protagonisti coinvolti nella ribellione di Yevgheny Prigozhin che ha inguaiato la Russia di Vladimir Putin ...