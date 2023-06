La rivolta militare del gruppo Wagner in Russia | man mano che succede

...del gruppo Una compagniaprivata, un gruppo di paramilitari, una brigata composta da mercenari. Tante le descrizioni del gruppo Wagner guidato dal leader Yevgeny Prigozhin , in...Un video di combattimenti Decine di soldati pesantemente armati hanno circondato un edificio descritto come un quartier generalerusso nella città meridionale di Rostov, come mostrano i ...Putin ha espresso la volontà di stroncare la: 'Il nome e la gloria degli eroi della Wagner che hanno combattuto nell'operazionespeciale in Ucraina e hanno dato la vita per l'unita' ...

La rivolta della Wagner, Prigozhin annuncia il controllo di Rostov e minaccia Mosca Agenzia ANSA

I paramilitari guidati da Yevgeny Prigozhin sono entrati nella città di Rostov sul Don: Putin ha parlato di un atto di tradimento che sarà punito ...Vladimir Putin promette che ''farà di tutto per proteggere la Russia'' mentre assicura che, di fronte alla ribellione di Wagner, ''la nostra risposta sarà dura''.