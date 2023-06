La rivolta di Yevgeny Prigozhin

(Di sabato 24 giugno 2023) Che a Mosca stia succedendo qualcosa di inimmaginabile lo ammette persino la Tass che ha confermato che dalla notte scorsa a Mosca sono state messe in atto misure di sicurezza, dopo l'appello del leader del gruppo paramilitare Wagner Group a ribellarsi al comando militare russo. “Le misure di sicurezza sono state rafforzate a Mosca, i siti più importanti sono sottoposti a maggiore sicurezza, così come gli organi statali e le infrastrutture di trasporto”, ha affermato alla Tass un funzionario non identificato delle forze di sicurezza. Ma che cosa ha spintoa rompere gli indugi e a dichiarare che “La guerra civile è iniziata”? Da mesi il proprietario del Wagner Group ha iniziato la sua personale battaglia contro i massimi esponenti dell’esercito regolare russo ed in particolare contro il capo di Stato Maggiore delle forze armate, Valery ...

Per debellare lail presidente russo Putin vorrebbe "eliminare"Prigozhin e offrire un'amnistia ai combattenti della Wagner, riferisce una fonte vicina allo stato maggiore russo, ...... L'Autorità russa di controllo delle telecomunicazioni ha bloccato i social network del Gruppo Wagner per impedire la diffusione di appelli a partecipare alladei mercenari guidati da...Sarebbe questo il proposito di Vladimir Putin mentrePrigozhin e il suoi mercenari del ... Per debellare laPutin vorrebbe 'eliminare' Prigozhin e offrire un'amnistia ai combattenti ...

Wagner: la guerra civile è iniziata. Scontri a Rostov e Voronezh. Putin: i traditori saranno puniti - Russia: danneggiate le strade a Lipetsk per bloccare l'avanzata della Wagner - Russia: danneggiate le strade a Lipetsk per bloccare l'avanzata della Wagner RaiNews

Guerra Ucraina, la diretta. Il capo dei mercenari della Wagner, Yevgeny Prigozhin, accusa i capi della Difesa russa, ministro Shoigu in testa, di avere ordinato un attacco contro di loro ...Rivolta in Russia: le truppe Wagner avanzano minacciose verso Mosca: la capitale si prepara alla difesa Comprare vidalista online in Italia Le truppe della Wagner, guidate da Yevgeny Prigozhin, si tro ...