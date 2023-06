La rivolta di Wagner contro Mosca Prigozhin annuncia | “Controlliamo siti militare a Rostov” E ai russi dice | “Non credete alla tv di Stato” Atteso discorso di Putin

Sudafrica: ok a immunità Putin Prigozhin insulta i colonnelli di Putin e lascia Bakhmut: 'I miei uomini stanno morendo, voi gatti grassi' L'impero dello "chef di Putin", così il grupposta ...Come siamo arrivati a tutto ciò Mosca in massima allerta: il capo dellaPrigozhin minaccia il colpo di StatoFondato in Russia nel 2013, il gruppoè ufficialmente una società militare privata ma ha stretti rapporti con gli apparati di sicurezza russi, a partire dall'intelligence. Si stima che avesse ...

La rivolta della Wagner, Prigozhin annuncia il controllo di siti militari a Rostov Agenzia ANSA

Il capo dei mercenari Wagner Yevgeny Prigozhin ha dichiarato ufficialmente guerra ai vertici militari di Mosca, lanciando un appello a "fermare" i capi delle forze armate russi dopo aver accusato le t ...(Adnkronos) – Yevgeny Prigozhin alla guida di una rivolta contro Mosca. Il leader del gruppo Wagner ha annunciato che le sue truppe hanno attraversato la frontiere e sono entrate a Rostov. “Ora stiamo ...