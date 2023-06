La rivolta di Prigozhin | la Wagner entra in Russia e controlla Rostov | in 25mila pronti a morire Mosca | Vuole la guerra civile Putin parlerà alla nazione

(Di sabato 24 giugno 2023), leader del gruppo paramilitare, ha affermato di essere giunto nelle prime ore di questa mattina al quartier generale dell’esercito russo a, centro chiave per l’assalto russo all’Ucraina, e di aver preso il controllo di siti militari , compreso un aeroporto. «Siamo al quartier generale, sono le 07:30» (6.30 in Italia ndr), ha detto Yevgueni Prigojine in un video trasmesso...

annunciato che nella città sono state adottate misure anti - terrorismo per rafforzare la sicurezza nella capitale dopo che è stato avviato un procedimento penale contro Yevgenyper...... Yevgeny, ha dichiarato ufficialmente guerra ai vertici militari del Paese. "In relazione alle informazioni che giungono a Mosca, si stanno adottando misure antiterrorismo con l'obiettivo ......

E' un attacco frontale a Mosca quello di Yevgeny Prigozhin, il capo dei mercenari Wagner conosciuto anche come il cuoco di Putin. In un video di circa mezz'ora ha lanciato pesanti accuse contro il suo ...L'annuncio del sindaco della città, il governatore della regione chiede di evitare di mettersi in viaggio verso il sud del Paese ...