La rivolta di Prigozhin | la Wagner controlla Rostov e punta a Mosca | In 25mila pronti a morire Putin alla Nazione | Il tradimento sarà punito La replica | Siamo patrioti

(Di sabato 24 giugno 2023) « Quello che stiamo affrontando è un. Gli interessi personali hanno portato aldel nostro Paese ecausa che le nostre forze armate stanno combattendo». Lo dice Vladimir, riferendosi all’azione dei mercenari dellache nelle prime ore della mattinata hanno "marciato" suprendendo il comando del principale snodo logistico russo per "l'operazione speciale"...

Tutto il mondo ha gli occhi puntati su quanto accade in Russia dopo ladel capo della ... Yevgeny. Lo fa sapere l'Eliseo, citato dalla tv francese Bfmtv. 'Restiamo concentrati sul ...Da 'cuoco di Putin' a traditore della patria Yevgheny, il 'cuoco di Putin' ora traditore della patria . E' la parabola, lungi dall'essersi ... E ora guida lapartita da Rostov sul Don, ...Ha deciso insieme ai suoi uomini di sfidare i vertici militari russi occupando Rostov e chiamando allala popolazione . A scatenare il tentativo di colpo di Stato voluto da Yevgeny(nella foto), capo dei mercenari della Wagner in prima linea in Ucraina , è lo scontro ormai giunto al ...

Putin ha poi detto che i soldati e i mercenari sono stati spinti alla rivolta con l’inganno. Il presidente russo Vladimir Putin si è rivolto alla nazione: “Sono pronto a tutto per difendere lo… Leggi ...Le frasi pronunciate dal presidente della Russia sabato 24 giugno, contro la ribellione armata del leader della milizia armata Wagner ...