La rivolta del «traditore» Prigozhin | le accuse di fake news e il silenzio assordante di Putin

(Di sabato 24 giugno 2023) In meno di 24 ore, il leader del gruppo mercenario Wagnerpotrebbe aver compromesso la sua posizione privilegiata nella Federazione russa. Tutto inizia attraverso la pubblicazione di un video, nella mattinata del 23 giugno, dove smentiva l’intera propaganda russa utilizzata per giustificare l’invasione in Ucraina, accusando il Ministro della Difesa di aver ingannato sia il popolo russo che il Presidente Vladimir. Nella tarda serata,interviene nuovamente per accusare Sergei Shoigu di aver ordinato il bombardamento di un accampamento Wagner causando «un numero enorme di vittime», senza però mostrare alcuna prova di quanto sarebbe accaduto. La situazione precipita ulteriormente quando il leader dei mercenari lancia un appello per attuare una «marcia della giustizia» verso Mosca con l’obiettivo di punire i ...