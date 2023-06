La risalita delle truppe di Wagner verso Mosca | ecco come avanzano gli uomini di Prigozhin Sabbia e mitra | la capitale si prepara alla difesa

(Di sabato 24 giugno 2023) Meno di 400 chilometri. È la distanza che separa ledella, agli ordini di Yevgeny, dalle porte di. In meno di 24 ore le milizie dell’ex chef di Vladimir Putin hanno preso Rostov sul Don e Voronezh. E dopo il discorsonazione del capo del Cremlino hanno iniziato a marciare in direzione delladella Russia, aprendopossibilità che la “girata” dell’esercito di mercenari contro i capiforze armate diventi un vero e proprio tentativo di colpo di Stato. Così la situazione aè rapidamente mutata e diverse fonti indicano che lasia difendersi dall’avanzatadella. ...

La risalita delle truppe di Wagner verso Mosca: ecco come avanzano gli uomini di Prigozhin Il Fatto Quotidiano

