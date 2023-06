La ribellione di Prigozhin è iniziata

(Di sabato 24 giugno 2023) Evgeni, finanziatore e capo delle milizie mercenarie della Wagner, ha rilasciato due video. Nel primo, ha ribadito che non va d’accordo con il ministero della Difesa, con... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

L'FSB, il Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa, ha aperto un procedimento penale controa causa della chiamata alla...apre inchiesta contro capo Wagner Il comitato nazionale antiterrorismo di Mosca ha aperto un procedimento penale "per invito allaarmata" dopo le dichiarazioni del capo di Wagner...penale controIl comitato nazionale antiterrorismo di Mosca ha aperto un procedimento penale 'per invito allaarmata' dopo le dichiarazioni del capo della Wagner. Lo ...

La rivolta di Prigozhin contro i vertici russi. Mosca apre un'inchiesta ... Agenzia ANSA

La guerra in Ucraina giunge al giorno 486. Resa dei conti tra la brigata Wagner e la Russia. Il capo dei mercenari, Yevgeny Prigozhin, lancia un appello a "fermare" il comando militare del Cremlino, a ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...