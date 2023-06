La Promessa anticipazioni 28 giugno 2023 | Alonso confessa a Cruz | Manuel sarà sacrificato

(Di sabato 24 giugno 2023) Nella puntata de La, in onda il 28, Teresa svela a Leonor di conoscere tutto sul suo rapporto con Mauro, implorandola di non spezzargli il cuore. Nel frattempo,fa una proposta sconcertante ariguardo alla dote di Jimena, mentre la marchesa pensa di trarne vantaggio.prende una decisione impulsiva, partendo segretamente per la coppa de Los Pedroches, lasciando tutti nell’angoscia. Maria cerca informazioni su Curro, ma il maggiordomo reagisce con rabbia alle sue domande. Catalina riceve i complimenti diper il suo lavoro, mentre Candela commuove Pia con un dono speciale. Teresa confida a Candela e Simona della fine della sua relazione con Mauro, senza svelare il motivo. Puntata Ladel 28 ...

La ragazza e l'ufficiale, ledella terza puntata Seyit si risveglia dallo stato d'... a chi ha fatto un'importanteche vuole onorare prima di tornare a casa Petro ottiene poi il ...... come dimostra il finale del primo episodio: E adesso Quanto segue includesul primo ... Ma non ha mai mantenuto quellae, dopo il Blip, ha preferito rintanarsi nello spazio. La ...Gaffur uccide Hatip, nelleTurche di Terra Amara Il marito di Saniye, ... Sermin si era messa in macchina con Hatip, per recriminare quest'ultimo di non aver mantenuto la: non ha ...

Anticipazioni La Promessa, trame dal 24 al 30 giugno 2023: Manuel non intende sposare Jimena SuperGuidaTV

Prossimamente nella soap iberica, Jana rivela a Maria che si è resa conto che tra lei e Manuel non può funzionare per la differenza di ceto sociale ...La ragazza e l'ufficiale: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata in onda stasera, 22 giugno 2023, alle ore 21,45. Le info ...