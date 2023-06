La mia incredibile trasformazione | ho speso una fortuna per la sleeve gastrica e ora tutti sono senza parole quando vedono le mie foto prima e dopo

(Di sabato 24 giugno 2023) Oggi Notizie Una donna ha lasciatocon la suafisicaun intervento di chirurgia estetica per la riduzione dello stomaco. Attraverso TikTok, l'utente @ ha documentato il suo viaggio di perdita di peso e ha mostrato le suel'intervento.state centinaia le reazioni dei social media, con molti utenti che sidichiarati "orgogliosi" di lei. Nel video, Lauren ha mostrato di aver finalmente ritrovato se stessa e di amare di nuovo il proprio corpo. Scopri di più sulla sualeggendo l'articolo. Di cosa parliamo in questo articolo... Una donna ha postato le ...

"Quest'anno è stato un annoper noi. Con gratitudine dobbiamo continuare a ringraziare ... Su di lei, aveva detto: "Ho capito subito che era la donna dellavita , perché in ogni istante ...Andare lì a girare è stato, risistemare alcuni isolati per farli apparire come un tempo è stato emozionante, molte cose dellainfanzia che erano state cancellate sono tornate alla ...'È- sottolinea - ma i cittadini di Arlena di Castro sono venuti a conoscenza della ... Lanetta contrarietà nasce dal fatto che il nostro paese vive di agricoltura e turismo, che ...

Draft, Victor Wembanyama: "Il giorno più incredibile della mia vita" Eurosport IT

«La mia pelle spesso reattiva, infiammata, pochi anni fa, ha iniziato a esprimere malessere. Sono andata a fondo, per poi tornare in superficie. Così è nata Làvika» ...L’attore ospite al Filming Italy Sardegna Festival . «Non amo il divismo. In Europa se hai fatto una cosa bella ti amano per sempre. In America ti dicono: ok hai fatto Pretty Woman, ma domani cosa far ...