LA LUNGA STORIA D’AMORE TRA POLITICA E TV | IN ITALIA C’È PIENA LIBERTÀ DI INFORMAZIONE?

(Di sabato 24 giugno 2023) Nelle scorse settimane si sono svolte le nomine dei nuovi dirigenti della TV di Stato, che a seguito dell’insediamento del nuovo governo sta subendo una vera e propria rivoluzione per quanto concerne i volti che la compongono. In particolare, a destare molto rumore, sono state le dipartite di Fabio Fazio e Lucia Annunziata, da anni capisaldi dell’del servizio pubblico. Se il primo non ha mai esplicitato le ragioni del suo addio, che lo porteranno a continuare la sua longeva trasmissione “Che Tempo Che Fa” sul canale Nove del gruppo americano Warner Bros Discovery, la Annunziata ha dichiarato in una lettera inviata ai nuovi vertici di Viale Mazzini: “Non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto ...