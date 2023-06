LA LUNGA STORIA D’AMORE TRA POLITICA E TV | IN ITALIA C’È PIENA LIBERTÀ DI INFORMAZIONE?

(Di sabato 24 giugno 2023) Nelle scorse settimane si sono svolte le nomine dei nuovi dirigenti della TV di Stato, che a seguito dell’insediamento del nuovo governo sta subendo una vera e propria rivoluzione per quanto concerne i volti che la compongono. In particolare, a destare molto rumore, sono state le dipartite di Fabio Fazio e Lucia Annunziata, da anni capisaldi dell’del servizio pubblico. Se il primo non ha mai esplicitato le ragioni del suo addio, che lo porteranno a continuare la sua longeva trasmissione “Che Tempo Che Fa” sul canale Nove del gruppo americano Warner Bros Discovery, la Annunziata ha dichiarato in una lettera inviata ai nuovi vertici di Viale Mazzini: “Non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di ...

Verso Voronez, a circa 500 km lungo l'autostrada M4, laarteria che arriva fino a Mosca. Una ... Come tante volte nella sua, la capitale aspetta il nemico preparando le difese. Ma a ...La seconda, Inanna e il dio della saggezza, la vede ormai regina del paese, fiera della ... Lui dà ordini per riceverla degnamente, bevono forte, e ormai un po' brillo le concede unaserie ..."La Lavaredo Ultra Trail rappresenta ladel trail mondiale e gareggiare a Cortina è qualcosa ... non pensavo di riuscire a tenere fino in fondo in una gara così. Invece, è andata benissimo,...

La lunga storia della protesi del pene: cinque secoli di tentativi e il successo 50 anni fa AGI - Agenzia Italia

Secondo Kezman, il giocatore in uscita dalla Lazio preferisce aspettare una soluzione italiana: l'opzione Juventus è ad oggi la numero uno ...Ritratto della ministra del Turismo: entrata in politica nel 1995 come assistente di Ignazio La Russa (An), poi è passata a Il Popolo della Libertà e infine a Fratelli d’Italia. Nel 2007 ha fondato la ...