La guerra incivile russa e la bancarotta morale dei complici nostrani di Putin

Leggi su linkiesta

(Di sabato 24 giugno 2023) Lain Ucraina finirà con l’uscita di scena della cosca mafiosa del Cremlino e con la riconquista ucraina dei territori occupati illegalmente dalla Russia. Lo abbiamo scritto dal primo giorno di questa invasione su larga scala del 24 febbraio 2022, mentre altri diffondevano propagandasulla Nato, sull’escalation, sul battaglione Azov e altre balle spaziali. Chiunque in questo anno e mezzo di attacco russo alla popolazione ucraina abbia ripetuto le balle del Cremlino e si sia battuto in Parlamento, nelle piazze e in televisione per ostacolare gli aiuti militari occidentali a Kyjiv, mitigare le sanzioni economiche al regime e fiaccare la resistenza partigiana in nome di una finta paceiana costruita intorno alla resa ucraina e al riconoscimento delle ragioni imperialiste di Mosca è stato un volenteroso complice di ...