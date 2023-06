La guerra civile in Russia | «25 mila soldati della Wagner pronti a morire» E Mosca si blinda – Il video

(Di sabato 24 giugno 2023) Una serie dipubblicati su Telegram e Twitter mostrano uomini in uniforme a Rostov. Sono gli uomini del Gruppo, che nella notte hanno annunciato di aver superato il confine per marciare verso la città in quello che anche i servizi di sicurezza russi hanno definito un colpo di stato. Il capo del gruppo Yevgeny Prigozhin in un messaggio audio ha detto che ci sono «25, vogliamo capire perché c’è il caos nel paese. Tutti quelli che vogliono si uniscano a noi». Il canale bielorusso d’opposizione Nexta ha pubblicato su Twitter i filmati di quello che definisce un attacco alla sede del ministeroDifesa Russa a Rostov. Laha annunciato la presa dell’edificio. I filmati da Rostov In un altro filmato ...

Sempre i soldati hanno fatto sapere di aver preso anche la sede dell'Fsb (che ha parlato di colpo di stato a proposito della loro iniziativa) e l'amministrazionedi Rostov, oltre a un ...L'Occidente perde tutta l'Africa a favore di Mosca e di Pechino Lain Sudan è l'ennesimo fronte sud della 'terzamondiale a pezzi'. In quel paese non... Nel 2022 turismo dei ...... ma nelle ultime ore sono stati raggiunti picchi che potrebbero addirittura sfociare in una. In questa fase fa molto rumore il silenzio di Vladimir Putin, che dovrà prendere posizione ...

La guerra civile in Russia: «25 mila soldati della Wagner pronti a ... Open

Gli ’angeli’ fiorentini del Nopc aggirano l’impossibilità di entrare in Russia per salvare un malato a Mosca. "E’ stato organizzato lo scambio in Turchia".Il Nopc di Firenze riesce ad aggirare le limitazioni che rendono difficile l’ingresso in Russia stabilendo una “staffetta” in Turchia con una dottoressa moscovita ...