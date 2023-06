“La guerra civile è ufficialmente iniziata” – LIVE

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 24 giugno 2023) Ha a dir poco del clamoroso quello che sta succedendo in queste ore in Russia. Nel corso della notte, il gruppo mercenario Wagner ha annunciato di aver preso il controllo dei siti militari della città di Rostov (snodo cruciale per l’esercito di Mosca e per lain Ucraina), nonché di un aeroporto. Ad annunciarlo è stato direttamente il capo del gruppo, Yevgeny Prigozhin, il quale dice di essere nel quartier generale della città in un video pubblicato su Telegram, dove è immortalato dietro decine di uomini in uniforme, armati e dal volto coperto. La situazione Il colpo è stato percepito anche da Vladimir Putin, che secondo le agenzie di stampa internazionali (così come confermato poi anche dal Cremlino) dovrebbe parlare alla Nazione tra pochi minuti. Ma Mosca sta già cercando di attutire il colpo. A mezzanotte, le vie della capitale erano già state blindate, mentre ...