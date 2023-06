La Grecia di nuovo alle urne | verso un trionfo per Mitsotakis

(Di sabato 24 giugno 2023) Latornadomani, 25 giugno, per nuove elezioni legislative, che potrebbero vedere il partito conservatore Nuova Democrazia superare la soglia cruciale del 40% dei voti con la quale avrebbe la certezza di una maggioranza assoluta in parlamento - grazie al 'bonus' elettorale previsto in questo scrutinio di domenica. Il 21 maggio, in occasione delle precedenti elezioni, Nuova Democrazia aveva ottenuto il 40,8% dei voti, oltre 20 punti in più del suo principale oppositore, il partito di sinistra Syriza dell'ex primo ministro Alexis Tsipras che ha subito una netta sconfitta. Tuttavia, questo risultato non gli ha consentito di formare un governo stabile, avendo escluso la costruzione di una coalizione con un partner di minoranza.sistema di voto Questa volta le elezioni si svolgeranno con un ...

- 34,6%. Croazia - 34,2%. Bulgaria - 30.8%. Romania - 25,8%. Intelligenza artificiale: ... Le professioni che non saranno spazzate via dovranno comunque adeguarsi alcorso. L'intelligenza ...... come per i Celti, ma soprattutto per l'Antica: Zeus è cresciuto nutrito dal miele che gli ... Richiedi ilnumero. È questo uno dei simboli di forza e fierezza per eccellenza, emblema di ...Come con la, ricordate I crediti inesigibili verso Atene delle banche tedesche e francesi ... Pertanto, la narrazione per cui è necessario che anche l'Italia ratifichi il "" MES altrimenti ...

Un nuovo trionfo per Mitsotakis Le elezioni-bis sembrano scontate Euronews Italiano

Domenica 25 giugno alle ore 18, il MMMAC (Museo Materiali Minimi d’Arte Contemporanea) aprirà le porte della sua nuova sede situata in via Porta Sirena, a Paestum. Questo evento segna l’inaugurazione ...Sfuma ufficialmente uno dei principali obiettivi di mercato della Virtus Bologna. L'Olympiacos ha infatti annunciato la firma di un contratto biennale di Nikola Milutinov, che torna ...