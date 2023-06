La giornata di calciomercato live | Rabiot verso il sì alla Juventus | 7 milioni per 1 anno

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 24 giugno 2023) Ore 11:45 – Kondogbia vuole solo l’Olympique de Marseille Secondo Fabrizio Romano, il club francese e il giocatore dell’Atletico Madrid avrebbero trovato l’accordo. Ora spetta all’Atletico continuare la trattativa, perché a detta del giornalista il giocatore sarebbe chiaro: vuole solo Marsiglia. Current agreement between Geoffrey Kondogbia and Olympique Marseille is for long term deal valid until June 2026 with option for further year. #OM New round of talks soon with Atlético to get the deal done around €7m fee. Player has been clear: he only wants OM. pic.twitter.com/Bp4hW5bRzH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2023 Ore 11.30 – Sportmediaset –il “sì”proposta di rinnovo della Juve Adrien, centrocampista classe 1995 della nazionale francese, potrebbe, a sorpresa, decidere di ...