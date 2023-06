La Gazzetta dello Sport | ' Reggina | attese novità importanti'

(Di sabato 24 giugno 2023) Come già detto in altre pagine del nostro giornale, è stato individuato anche dallail prossimo lunedi come il giorno delle decisioni

Thomas Ceccon in 24'69 vince i 50 dorso al Settecolli e fa il paio con i 100 di ieri. L'azzurro batte il rivale greco Apostolos Christou a 24'92 e il romeno Anghel 24'98; sotto il podio Simone Stefanì ...Come già detto in altre pagine del nostro giornale, è stato individuato anche dallaSport il prossimo lunedi come il giorno delle decisioni importanti:... Marino Bartoletti, che presenterà con il giornalista Leo Petrocelli de "Ladel ... Questa terza opera dell'inedita trilogia narrativa, dedicata ad alcuni dei più grandi personaggisport e ...

Baroncini in lacrime ai campionati italiani La Gazzetta dello Sport

I vaccini anti-cancro, ma anche per altre malttie,potrebbero arrivare entro il 2030, tra 10 anni, grazie ai progressi fatti con i vaccini a mRNA anti Covid-19.Centravanti, trequartista, esterno destro e centrocampista: sono le posizioni in cui servono i maggiori rinforzi. Il Diavolo fin qui si è mosso su diversi profili: ecco i più caldi ...