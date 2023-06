La direttiva Ue sull’intelligenza artificiale è positiva ma arriva tardi | l’invasione c’è già stata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 giugno 2023) di Dante Nicola Faraoni Mentre in Italia il 14 giugno celebravano il funerale del Signor B, il Parlamento europeo varava la posizione negoziale sull’AI Act lacon l’obiettivo di raggiungere per fine anno un accordo tra tutti gli Stati membri. Il rapporto mette in guardia sul fatto che in assenza di un’azione di regolamentazione rapida e coraggiosa, l’Ue finirebbe col convertirsi in una “colonia digitale” di Cina, Stati Uniti, con il rischio di perdere la sua stabilità politica, la sicurezza sociale, le libertà individuali. Siamo i primi al mondo a regolamentare l’IA , un passo positivo. Va comunque detto che siamo molto in ritardo perchégià c’èe la scia di distrazione e imbonimento di massa generati utilizzando l’IA è scritta sulle menti di ...