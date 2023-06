La coop iCare compie sei anni | la soddisfazione del presidente Prodi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 giugno 2023) Sesto compleanno di, ladeldon Matteo: "Stiamo crescendo a vista d'occhio come numero di persone coinvolte, come partecipazione e come consapevolezza dell'importanza di quello che stiamo facendo". Il 25 giugno 2017 veniva presentata e inaugurata, dal vescovo di allora don Mimmo Battaglia, laerativa sociale di comunitàpresso il chiostro dell'Episcopio di Cerreto Sta. Oggispegne la sua sesta candelina di compleanno. Una realtà sociale in piena crescita che vuole continuare ad abitare il territorio, ascoltando il grido degli invisibili e degli indifesi, provando a capirne sogni e bisogni, alleviando dolori, sofferenze e disagi, promuovendo la giustizia sociale. Il ...