La Classe B è donna

(Di sabato 24 giugno 2023) La«B» piace tanto alle donne, che rappresentano circa il 50% degli acquirenti: «Ed il restante 50% - ci dice scherzosamente Eugenio Blasetti, responsabile relazioni esterne Mercedes-Benz Italia – è composto da uomini, convinti dalle donne». Un prodotto che qui in Italia, dal 2005 ad oggi, ha venduto più di 153.000 unità. La «B» ha la stessa lunghezza della «A», ma la capacità del bagagliaio va dai 455 ai 1.540 litri, contro i 310/1.210 dellaA. A livello estetico, solo qualche ritocco. Internamente, troviamo un cockpit a doppio schermo, che di serie monta un quadro strumenti da 7” pollici ed un display centrale da 10,25, ma si può optare per una sorta di pannello unico, composto da due display da 10.25, completi di Head-up display e navigazione con realtà aumentata. Nuovo anche il volante, in pelle, pieno di comandi e non manca certo ...

...1997) per Pesce fuor d'acqua Laura Pinato (Piove di Sacco PD,1993) per Sofia non ... Anche Nina vuole morire è la storia di una giovaneche ha programmato in ogni dettaglio il suo ......1997) per 'Pesce fuor d'acqua'; Laura Pinato (Piove di Sacco PD,1993) per 'Sofia ... 'Anche Nina vuole morire' è la storia di una giovaneche ha programmato in ogni dettaglio il ...... Curt cerca di rintracciare ossessivamente la misteriosama viene coinvolto nelle scorribande ... L'insegnante al mare con tutta la(Commedia Sexy) in onda alle 21.15 su Cine34 , un film di ...

Si finge un compagno di classe e truffa la donna per 282mila euro Gazzetta di Reggio

VENEZIA - Nel 2022, i lavoratori domestici contribuenti all’Inps sono stati 894.299, con un calo del 7,9% rispetto al 2021 (-76.548 lavoratori), dopo gli aumenti registrati ...Le trecce per Matilde, 9 anni, alunna della classe quarta del plesso Manzoni di Sant’Albino, quartiere di Monza, erano un vanto. Da quando era nata non aveva mai voluto tagliarle. Sino all’altro giorn ...