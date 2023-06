La casa ricevuta in donazione si può vendere? La risposta che non ti aspetti

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 24 giugno 2023) È possibileun’abitazionein? Ecco che cosa prevede la recente giurisprudenza a tal proposito. Consi fa riferimento alla cessione di un bene a titolo gratuito e può essere predisposta anche per il ‘trasferimento’ di un immobile. Chi lo riceverà innon sarà dunque tenuto ad effettuare alcun pagamento e, mettendo nero su bianco la cessione, non dovrà restituire l’abitazione donata dal momento che pur non avendo speso soldi verrà effettuato un concreto passaggio di proprietà. Lapuò essere affittata o rivenduta? Cosa dice la legge (ilovetrading.it)La domanda che però in molti si pongono è la seguente: ricevere unainconsentirà, in un secondo momento, di venderla oppure questa operazione ...