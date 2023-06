La Carnitina B11 | la vitamina dell’energia muscolare

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 24 giugno 2023) Laè una singolare sostanza a metà strada tra le vitamine e i normali prodotti dell’organismo. Essa fu descritta per la prima volta nel 1905 da ricercatori russi i quali rilevarono che essa si trovava virtualmente in tutti i tessuti dei mammiferi, per quanto le più alte concentrazioni si rinvengano nei muscoli e nel cuore. Laè un normale costituente cellulare che viene fabbricato a partire da due aminoacidi, la lisina e la meteonina. Prodotta dal fegato e del rene, viene riversata nel sangue e trasferita agli organi che la utilizzano, soprattutto il cuore e i muscoli volontari (quelli delle gambe, delle braccia e così via), ove si raccoglie il 95% di tutta ladisponibile. I primi indizi sulla funzione fisiologica dellanell’uomo ci provengono dalla scoperta che questa sostanza è ...