La cafoneria pubblica e la coda di paglia dei giustizieri digitali

Leggi su linkiesta

(Di sabato 24 giugno 2023) Questa è una storia di palcoscenici scambiati per privé, di pesi e misure, ma soprattutto è una storia che racconta uno dei miei cliché preferiti: quando si osserva un mezzo di comunicazione e ci si trova l’indignazione d’un giustiziere, si può sempre scommettere che, a girargli intorno, dietro al giustiziere si troverà unadigrossa come un fienile. Il prologo si svolge nel 2019. Ben quattro anni fa. Sensibilità diverse, direbbe qualcuno. Una soubrette fa un’osservazione sulle elezioni in un talk-show politico, e ovviamente i perdigiorno dei social ottemperano al loro ruolo: perdono giornate a commentare. Spesso non più quell’osservazione: se sapete come funzionano i social, sapete che essi, più che dei fatti, sono occasione di commento dell’antipatia o della simpatia dei protagonisti. Insomma una tizia che lavora in politica fa un ...