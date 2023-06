La bambina sparita Il mistero delle telefonate Spunta un audio sospetto

(Di sabato 24 giugno 2023) Tra le 16,45 e le 18,41 uno strano silenzio per la ricerca della piccola. La telecamera di una pizzeria registra un possibile grido di bimbo alle ...

Tra le 16,45 e le 18,41 uno strano silenzio per la ricerca della piccola. La telecamera di una pizzeria registra un possibile grido di bimbo alle ......di Kata in bianco e nero e una scritta con un pennarello rosso "Scomparsavestita di rosa". Persino quel volantino però solleva un interrogativo: viene indicato che la piccola èin ...Aldo Sutter ha raccontato che Isabelle Delsaux, l'amica del cuore,con tutta la sua ... E che ora ricorda la suae quel tragico giorno della scomparsa. Il primo permesso a tornare in ...

Bimba scomparsa a Firenze, dalle indagini nuovi dettagli su 10 giugno Adnkronos

Tra le 16,45 e le 18,41 uno strano silenzio per la ricerca della piccola. La telecamera di una pizzeria registra un possibile grido di bimbo alle 17,20.Il problema della montagna Si dice fin troppo spesso che sia la denatalità. Si fanno pochi figli, i giovani che ci sono se ne vanno e scelgono lavori e vite lontano dalle valli e dalle ...