(Di sabato 24 giugno 2023)nella trattativa che ha portatoa Napoli, Cristian Zaccardo, si è soffermato sul futuro del georgiano. Dodici gol, lo Scudetto, e il premio di miglior giocatore del campionato: Khvichaha iniziato la sua carriera italiana alla grande. Nel suo primo anno in Italia, il talento georgiano ha lasciato un’impronta indelebile con una serie di successi e riconoscimenti. Da miglior giocatore del campionato a vincitore dello scudetto con il Napoli, il giovane calciatore ha accumulato trofei e onorificenze in modo impressionante. Coloro che conoscono bene il suo talento e hanno contribuito al suo arrivo in Italia, come Cristian Zaccardo, intermediario nell’operazione col Napoli, sono convinti che questo sia solo l’inizio di una carriera straordinaria. Zaccardo, che ha seguito da vicino la prima stagione ...