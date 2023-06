Kourtney Kardashian incinta in mini-bikini mostra il pancione su Instagram

Leggi su dilei

(Di sabato 24 giugno 2023) L’estate più dolce per. La socialite americana, che qualche giorno fa ha rivelato di essere in attesa di un figlio dal marito Travis Baker, sta vivendo un periodo particolarmente sereno, e non fa nulla per nasconderlo. Circondata dall’affetto della sua famiglia, la maggiore delle sorellesi è concessa una rilassante giornata in piscina, condividendo con i suoi fan uno scatto inche è un vero e proprio elogio alla sua dolce attesa. Un’ottima ispirazione per tutte le future neomamme che non vogliono rinunciare a sentirsi femli e sensuali. Ilda sogno diComplici le torride temperature estive della California,ha deciso di concedersi ...