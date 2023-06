Karate | Busato fa uno splendido tris di medaglie ai Giochi Europei

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 24 giugno 2023) 2015, 2019 e 2023. Tre edizioni straordinarie per ida parte di Mattia. Il talento straordinario delitaliano e mondiale, con partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, fa unopersonale in competizione. Nella prima edizione dei, Mattia era salito subito sul podio vincendo l’argento e all’inizio di una carriera infinita nel kata individuale e a squadre. Poi si è replicato nel 2019 con il bronzo al collo e l’ultima volta proprio due giorni fa, nella eccezionale spedizione dell’Italia a Cracovia, ancora con il terzo posto in bacheca. Quest’ultimo si aggiunge ai due terzi posti mondiali in bacheca, insieme all’oro individuale continentale, ai 3 argenti e 5 bronzi. Insieme a ...