Juve | Thomas verso l'Arabia Saudita Allegri si consola con Rabiot e il vecchio centrocampo

E poi, lo scudo da piazzare in mezzo al campo, praticamente una certezza a livello ... al club inglese laha proposto 18 milioni ma l'offerta potrebbe essere alzata di un paio di milioni ...IN ATTESA DI UNA RISPOSTA- Con lai rapporti sono buoni, ma il club non può aspettare troppo a ... in pole, e il Milan), le idee alternative portano ai nomi di Milinkovic Savic ePartey. ..., l'Arsenal su Lavia: può liberare ParteyCome detto, la Juventus sta pensando a come rinforzare il centrocampo e uno dei nomi sembra essere quella diPartey. Il giocatore dell'Arsenal ...

Thomas Partey ha stregato la Juve: ma il suo arrivo dipende da un altro giocatore Juventus News 24

Solo qualche settimana fa, in vista del mercato, ci si poteva attendere che il reparto più modificato nella Juve 2023/24 fosse il centrocampo. Ora che nelle prime fasi di questa sessione ci siamo entr ...Juventus, la speranza che Rabiot rimanga Di sicuro ... decadrà l’interesse per Milinkovic e Thomas Partey, il piano B e C. Il resto dipenderà dai flussi di mercato, ma la necessità di sacrificare un ...