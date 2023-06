Juve | su Arthur c'è una nuova ipotesi | cambiano i piani

(Di sabato 24 giugno 2023)è ancora un giocatore dellantus dopo la fine del prestito al Liverpool. Il brasiliano però non ha un futuro certo...

Calciomercato Juventus, diverse suggestioni: dal ritorno in Premier all'opzione dell'Arabia: tutti i dettagli. La Juventus è alle prese con il gestire i cosiddetti esuberi. Alcuni giocatori sono ...(LaPresse) - calciomercato.itL'agente della mezz'ala brasiliana, Federico Pastorello, sta ... Qualche chance di cessione a titolo definitivo lapotrebbe averla solo se dovesse muoversi ...Parliamo dei ritorni dai prestiti, vedi McKennie, Zakaria e anche. Nessuno di loro è stato ... La Roma chiama McKennie: laspera, ma c'è il primo 'no'Come riporta 'Il Corriere dello Sport', ...

Arthur lascia di nuovo la Juve: destinazione clamorosa CalcioMercato.it

Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Nuove indiscrezioni relative alla trattativa per la cessione del calciatore: c'è l'annuncio che spiazza la Juve, giocherà in Champions League la prossima stagione ...