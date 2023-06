Juve | la rivoluzione sulle fasce parte da Weah e non finisce qui | tutte le novità

(Di sabato 24 giugno 2023) Ladi Max Allegri, come da tradizione, ripartirà dal 3-5-2. Il tecnico bianconero ha sempre fatto così, anche o soprattutto...

... né dall'arrivo imminente di Cristiano Giuntoli a capo dell'area sportiva bianconera: solo una decisione diretta di John Elkann potrebbe portare a unatecnica che allanon è ancora ...Dalle ultime notizie, però, la decisione dell' ex presidente delladi procedere al TAR... CONTINUA A LEGGERE SU ILBIANCONERO. COMAltro nome che richiama ladalla Turchia è quello di Niccolò Zaniolo, che dopo la parentesi ... In attacco servirebbe lae se parte Vlahovic ci potrebbe essere un nome davvero ...

Dalla rivoluzione allo scudetto: Juve, lo dice la storia La Gazzetta dello Sport

L'addio del centrocampista potrebbe sbloccare un doppio colpo per i rossoneri, che befferebbero sia Inter che Juventus.I sostenitori bianconeri sui social: "Nonostante le fake news che girano, nessun gruppo ultras è stato contattato. Quindi, per quanto riguarda noi, continua l'astensione all'abbonamento in questo tris ...