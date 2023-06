Juve | Del Piero allo Stadium | ritorno in società vicino? Guarda la FOTO che fa sognare i tifosi bianconeri

Da Higuain a De Ketelaere: la "teoriaKetchup" "V an Nistelrooy , in un periodo in cui non ... Allora bisogna aiutare la squadra a vincere" - lo disse Higuain alladopo un periodo di ...... sempre nel Principato, gli emissariclub , intenzionati a rilanciare con una nuova offerta da ... fra le quali Pistocchi, avevano riferito di un Allegri pronto a lasciare la. LE ULTIME - Il ...Chi è in vantaggio per prenderlo Carnevali: "Stiamo parlando con Roma,e Inter. Sento direMilan, soprattutto dopo la cessione di Tonali, ma almeno fin qui non ce l'hanno chiesto, mentre ...

La Juve, la Conference, il ranking Uefa e il caso Osasuna: cosa succede Tuttosport

Il medio oriente con la forza del petrolio sembra volersi inserire con forza nel mondo del calcio e ora sembra intenzionato a guardare di nuovo in casa Juve. Secondo quanto riportato dal giornalista ...(Adnkronos) - Massimiliano Allegri e l’Arabia Saudita. L’allenatore della Juventus torna al centro delle voci – straniere – di calciomercato e viene di nuovo accostato al ricchissimo campionato saudit ...