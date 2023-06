, rinuncia alla Conference male molto minore, quasi un bene. Non è la Champions, e nemmeno l'... Così la squadra potrà concentrarsi sul campionato come fu del resto al primo anno di Antonio...E il Verona, ma arrivò prima ilPietro Arvedi d'Emilei. In 35 anni di calcio almeno uno ... Rossi infine tornò alla. "Agnelli mi diede anche 1 miliardo in nero. Non rammento come lo spesi, ...In Serie A ladei record di Antoniocade al San Paolo per 2 - 0 in un match senza appello per i bianconeri. La tragica notte di Roma Il 3 maggio 2014 è una notte che entra nella storia del ...

Juve, Conte è il favorito se Allegri dice sì agli arabi. Tudor è la seconda scelta Calciomercato.com

Tutto è partito dal sito arabo Sport360 Saudi, che ha lanciato la super bomba di mercato : in Arabia Saudita sono sicuri che Massimiliano Allegri sia a un passo dal diventare il nuovo allenatore dell’ ...Angelo Alessio, vice di Antonio Conte ai tempi della Juventus, ha parlato a TuttoJuve dell'attualità di casa bianconera ...