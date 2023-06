Judo | Grand Slam Ulan Bator 2023 | poker giapponese di vittorie nella seconda giornata

Leggi su oasport

(Di sabato 24 giugno 2023)strepitosa per il Giappone aldi, primo evento del World Tour diche assegna punteggio pieno per il ranking di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024. Ricordiamo che non sono presenti atleti italiani in Mongolia, con l’obiettivo di ultimare al meglio la preparazione in vista del fondamentale Master di Budapest (4-6 agosto). Tornando all’ultimo torneo della tripletta asiatica di giugno, il Paese del Sol Levante ha fatto l’en plein quest’oggi vincendo in tutte e quattro le categorie protagoniste nel day-2. Cominciamo dal settore femminile e dal successo di Nami Nabekura nei 63 kg battendo per waza-ari in finale l’ungherese Szofi Ozbas (podio completato in terza piazza dalla slovena Andreja ...