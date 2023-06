Jannik Sinner | ultim’ora scioccante | tifosi in ansia | assurdo tutto ciò

Al sesto gioco, sul 3 - 2 per il tedesco, due doppi falli del kazako concedono a Sasha una palla break, ma qui il gioco di volo del giustiziere di(complice l'adduttore di) è superbo . ...Applausi invece per Bublik, che nel turno precedente ha superato, costretto al ritiro. Alla fine ha avuto la meglio in due set proprio Bublik, che si è imposto 6 - 3 7 - 5.Letture Tennis Raffaella Reggi, nel corso di un approfondimento su Sky Sport, ha espresso nuove considerazioni riguardo l'attuale momento di. L'ex tennista azzurra si è scagliata contro i tifosi che hanno criticato pesantemente l'altoatesino e ha predicato calma. La commentatrice ha dichiarato: " Ha giocato in maniera ...

Tennis, Paolo Bertolucci: "Un cattivo Rune batte un giovane Musetti. Sinner deve farsi benedire" OA Sport

Il kazako giocherà domenica la sua prima finale in carriera in un 500, mentre il russo cerca il primo titolo ad Halle dopo la finale persa nel 2021 ...Grande prova del kazako che elimina l'ultimo tedesco in tabellone. Affronterà in finale Andrey Rublev, vincitore di Bautista Agut ...