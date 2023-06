Jannik Sinner alle prese con problemi fisici… e Wimbledon?

(Di sabato 24 giugno 2023) Ad Hsi era ricominciato a vedere un buonma purtroppo l’altoatesino è stato costretto a ritirarsi. Approdato ai quarti di finale, dopo aver battuto il connazionale Lorenzo Sonego, aveva cominciato a misurarsi con Bublik. Il match però è durato appena un set, vinto dal kazako per 7-5. All’inizio del secondo invece si è interrotta la sfida, mentre l’avversario comunque conduceva per 2-0. Il motivo? Un infortunio che ha costretto l’italiano al ritiro. La domanda che si sono posti tutti dunque è stata: oraè a rischio?per ora non è a rischio perMancano meno di cinque giorni al grande slam e uno degli appuntamenti di punta della stagione. Per questo motivo il ritiro dal match da parte diha ...

La seconda settimana dello swing sull'erba andrà in archivio senza alcun azzurro capace di spingersi oltre i quarti di finale. Gli ultimi due rimasti in tabellone,ad Halle e Lorenzo Musetti al Queen's , sono infatti usciti di scena ieri vittime di un infortunio, il primo, che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca dopo due game del secondo set, ...E possiamo aggiungerci anche i nostrie Matteo Berrettini, che vedono Lorenzo Musetti avvicinarsi. Sarà un'altra stagione ricca di emozioni e sorprese; ecco tutti gli appuntamenti del ...Non sorridono i due tennisti italiani impegnati nei tornei di preparazione sull'erba in vista di Wimbledon. Dopo il primo set perso contro Aleksandr Bublik ad Halle ,si è dovuto ritirare a causa di un problema muscolare spedendo il kazako in semifinale. Lorenzo Musetti nei quarti del Queen's si è arreso in due set al danese Holger Rune .

Paolo Bertolucci aspro su Jannik Sinner: "Faccia un salto a Roma..." Sportal

Per Jannik un fastidio alla coscia sinistra durante il match contro Bublik. E ora mancano solo dieci giorni al via del torneo più importante della sua stagione ...Nel corso del match dei quarti di finale è giunto il ritiro di Jannik Sinner, testa di serie numero 4, dal tabellone principale di singolare maschile del Terra Wortmann Open 2023, torneo di categoria ...