Italia U21 | Scalvini | «Trasformiamo la rabbia in energia»

(Di sabato 24 giugno 2023) Le parole di Giorgio, difensore centrale dell’U21, alla vigilia della sfida contro la Svizzera Giorgio, difensore dell’Under 21, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Svizzera. LE PAROLE – «Era la prima partita dell’Europeo e ci stava che di dover spezzare la tensione, ma ho comunque visto una squadra che è entrata in campo con il giusto atteggiamento e infatti abbiamo disputato una buona gara. La Svizzera è un’avversaria tosta, sicuramente non sarà una partita semplice. Bisogna trasformare laper la sconfitta con la Francia inpositiva, anche stavolta l’atteggiamento sarà la cosa più importante».

Dopo la sconfitta nella gara di esordio contro la Francia, domenica alle 18 l'scenderà in campo contro la Svizzera per la seconda giornata del gruppo D degli Europei . 'Ci aspetta una gara complicata contro un avversario forte - ha dichiarato il ct azzurro Nicolato ...In conferenza: "Ci aspetta una gara complessa contro un'avversaria forte, ma siamo sereni. Speriamo che le cose vadano lisce". Db Cluj (Romania) 22/06/2023 - Euro 2023 / Francia -/ foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Paolo Nicolato Dopo la sconfitta contro la Francia all'esordio nell'Europeo di categoria, l'Under 21 affronterà la Svizzera domani alle ...Il difensore della Nazionale Italiana, Giorgio Scalvini , alla vigilia della sfida degli Europei2023 contro la Svizzera , ha parlato in conferenza stampa insieme al ct Paolo Nicolato: 'Con la Francia era la prima partita dell'Europeo e ci stava che bisognava spezzare la tensione, ma ho ...

Italia U21, Nicolato: Gnonto, la Svizzera e le scelte di formazione Tuttosport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Riascolta Bentornati nel Medioevo di Tutti Convocati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.