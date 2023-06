Italia U21 | Scalvini | “Svizzera tosta | trasformiamo la rabbia in energia positiva”

(Di sabato 24 giugno 2023) Il difensore della Nazionalena U21, Giorgio, alla vigilia della sfida degli Europei U21 2023 contro la, ha parlato in conferenza stampa insieme al ct Paolo Nicolato: “Con la Francia era la prima partita dell’Europeo e ci stava che bisognava spezzare la tensione, ma ho comunque visto una squadra che è entrata in campo con il giusto atteggiamento e infatti abbiamo disputato una buona gara. Laè un’avversaria, sicuramente non sarà una partita semplice. Bisogna trasformare laper la sconfitta con la Francia in, anche stavolta l’atteggiamento sarà la cosa più importante”. Il giocatore dell’Atalanta dovrà marcare il pericolo numero uno degli elvetici, ovvero Zeki Amdouni, attaccante classe ...

Le parole di Paolo Nicolato, commissario tecnico dell'Italia, alla vigilia della sfida contro la Svizzera Paolo Nicolato, ct dell'Under 21, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Svizzera. LE PAROLE - "E' una partita complessa,

Il ct degli Azzurrini ha parlato insieme a Scalvini alla vigilia del secondo match degli Europei dopo il ko all'esordio contro la Francia