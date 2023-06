Italia-Svizzera | probabili formazioni Europei Under 21 | ci saranno dei cambi?

(Di sabato 24 giugno 2023) Per l’di Paolo Nicolato è già momento di dentro o fuori. Dopo il ko contro la Francia nella prima partita degli21, gli azzurrini sono costretti a vincere contro ladomani, 25 giugno, per coltivare ancora le proprie possibilità di accedere ai quarti di finale della competizione. A poco più di ventiquattro ore dalla sfida, sono tante le speculazioni su quale sarà il vestito che potranno indossare gli azzurri per questa partita. Anche perché, nel match con i transalpini, si è vista una squadra a due volti: più remissivo con il 3-5-2, assai più spregiudicato con il 4-3-3, creando buone occasioni per ottenere almeno il pari. Partiamo dai punti fermi per Nicolato. Se venisse confermato il modulo con la difesa a tre, sarebbero ben pochi ida dover fare, con Okoli, Pirola ...

COMBINAZIONIGIRONE Dai quarti se: vince contro lae contro la Norvegia pareggia contro lae batte la Norvegia, laperde contro la Francia e gli azzurrini ......diViva, contenuta in una interrogazione presentata all'Assessore Guido Bertolaso. "Sempre più infermieri e medici lombardi " spiega Licata - scelgono di andare a lavorare in, dove ...Ad inizio stagione '22 - '23 migra verso Paradiso in Seconda Lega Promotion, ma dopo pochi mesi viene richiamato dal Sant'Angelo e torna inper disputare il Girone D di Serie D, con l'...

Svizzera-Italia Europei Under 21, pronostico e quote: il Goal a 1.75 La Gazzetta dello Sport

Per l’Italia di Paolo Nicolato è già momento di dentro o fuori. Dopo il ko contro la Francia nella prima partita degli Europei Under 21, gli azzurrini sono costretti a vincere contro la Svizzera ...La probabile formazione dell'Italia U21 per la gara contro la Svizzera, valida per la seconda giornata dell'Europeo U21 ...