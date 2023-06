ITALIA LOVES ROMAGNA | SU RAI1 UN ECCEZIONALE CONCERTO CON 18 STELLE DELLA MUSICA

(Di sabato 24 giugno 2023) Diciotto grandi protagonistina insieme in unico grande momento di solidarietà. È questo lo spirito che anima “”, il grande-evento per sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione che si è abbattuta sul territorio romagnolo che si terrà il 24 giugno, alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo), e sarà trasmesso in diretta, a partire dalle 20.30 su: IL CAST Sul palco: Blanco, Andrea Bocelli, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Irama + Rkomi, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai, Zucchero. E, ancora, la partecipazione straordinaria di Amadeus, ...

Per gli organizzatori sarà "qualcosa di epico". Il concertoRomagna ha riunito il gotha dei promoter della musica dal vivo inper organizzare lo show di solidarietà in favore delle popolazioni colpite dalla recente alluvione. Stasera lo ...Nissan è sponsor tecnico del concerto - eventoRomagna , organizzato per raccogliere fondi a supporto delle popolazioni colpite dall'alluvione. Il concerto si terrà proprio oggi presso la RCF Arena di Reggio Emilia e sul palco si ...Clicca qui a partire dalle 13,30 per guardare la diretta streaming Leggi e guarda anche

Ormai il Covid è alle spalle e l'estate 2023 è costellata di grandi eventi musicali. Dagli I-Days milanesi a Rock In Roma passando per Porto Rubino: gli appuntamenti caldi.La musica italiana si unisce per raccogliere fondi a sostegno dell’Emilia Romagna e dei suoi abitanti colpiti dall’alluvione a maggio, perché la musica e i suoi protagonisti possono fare cose importan ...