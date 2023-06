Italia Loves Romagna stasera su Rai1 | cantanti e ospiti e conduttori del concerto di beneficenza

(Di sabato 24 giugno 2023)su Rai 1 va in ondadeldiper le zone alluvionate, 24 giugno 2023, su Rai 1, in prima serata, a partire dalle 20.30, va in ondadiper la popolazione colpita dall'alluvione. All'evento parteciperanno numerosidel mondo dello spettacolo. Ecco chi sono iche saliranno sul palco, ie come partecipare alla raccolta fondi.che si esibiranno sul palco della RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo). Blanco Andrea Bocelli Elisa Elodie Emma ...

Stasera , 24 giugno 2023, su Rai 1 , in prima serata, a partire dalle 20.30, va in ondaRomagna , concerto di beneficenza per la popolazione colpita dall'alluvione. All'evento parteciperanno numerosi ospiti del mondo dello spettacolo. Ecco chi sono i cantanti che saliranno ...Sono anche molto colpita da quel che è successo, e avrei voluto essere a Campovolo perRomagn a, ma avevo già preso l'impegno di essere a Milano marittima con Cristina Mazzavillani, che ...Bufera sul concertone "Romagna". I Nomadi, la storica band emiliana, è stata esclusa dall'evento musicale di sabato 24 giugno sera al Campovolo di Reggio Emilia, e non le manda a dire. Non ci sta. Vuole capire.

"Italy loves Romagna", grande attesa per il concertone di Campovolo Corriere Romagna

PORTO SANT'ELPIDIO - La diciottenne, nata e cresciuta nel quartiere Faleriense della città, salirà, in diretta Rai questa sera, sul palco dell’evento benefico promosso per raccogliere fondi in aiuto d ...Stasera su Rai 1 va in onda Italia Loves Romagna: cantanti e ospiti del concerto di beneficenza per le zone alluvionate ...