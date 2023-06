Italia Loves Romagna Rai1 | conduttori | cantanti | scaletta concerto

(Di sabato 24 giugno 2023)è un evento musicale con lo scopo di aiutare le persone colpite dall'alluvione del 16 e del 17 maggio, catastrofe che ha causato diversi morti e danni. 11 anni dopo l'evento "Emilia", che si tenne nel 2012 per sostenere le vittime del terremoto dell'Emilia-, diversi importanti artisti della scena musicalena si sono riuniti ancora una volta per offrire un sostegno tangibile alla regione e alla sua popolazione. Come ha spiegato il Sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, gli obiettivi delsono principalmente due: "Raccogliere più fondi possibili e lanciare un invito a trascorrere le vacanze dell'estate 2023 in, per portare vita e aiutare quello splendido territorio a ...

In occasione dello svolgimento dell'evento "Romagna " Il concerto" in programma alla Rcf Arena Campovolo di Reggio Emilia sabato 24 giugno 2023, sono previste alcune modifiche alla viabilità cittadina, limitate tuttavia alla zona ...Sono 18 i grandi protagonisti della musica italiana insieme in unico grande momento di solidarietà. È questo lo spirito che anima "Romagna", il grande concerto - evento per sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione che si è abbattuta sul territorio romagnolo che si tiene questo sabato 24 giugno alla ...Stasera , 24 giugno 2023, su Rai 1 , in prima serata, a partire dalle 20.30, va in ondaRomagna , concerto di beneficenza per la popolazione colpita dall'alluvione. All'evento parteciperanno numerosi ospiti del mondo dello spettacolo. Ecco chi sono i cantanti che saliranno ...

Italia Loves Romagna 2023: scaletta e cantanti, numero solidale e come seguirlo in tv e streaming Fanpage.it

"Italia Loves Romagna", a Campovolo il live-aid pro-alluvionati (diretta Rai): tutte le star da Ligabue a Morandi ...Il concerto arriva a undici anni da Italia Loves Emilia, per aiutare la popolazione dell’Emilia Romagna a ripartire dopo il terremoto del 2012. «Undici anni fa, il sisma fu una tragedia immane», ha ...