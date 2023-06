Italia Loves Romagna | momenti salienti e scaletta Ecco cosa accadrà

Leggi su 361magazine

(Di sabato 24 giugno 2023), ipiùche vedremo sul palco stasera: le dichiarazioni in conferenza stampa, è il concerto evento a sostengo della regione colpita dall’alluvione. Questa sera in diretta dal RCF ARENA Reggio Emilia a partire dalle 20:30 su Rai Uno e Radio 2. Tanta musica, ma soprattutto tanti messaggi verranno lanciati sul palco dagli artisti che si sono alternati per invitare tutti a donare al 45538. Reggio Emilia ha risposto con positività, oltre 30mila persone si sono messe in fila e sono accorse per sostenere e far rialzare la regione colpita dalla drammatica calamità che è avvenuta esattamente un mese fa. Il concerto sarà visto da milioni di persone che nel corso del live avranno modo di donare, la ...