Italia loves Romagna | L’amica geniale o Indiana Jones? La tv del 24 giugno

(Di sabato 24 giugno 2023) Per la prima serata in tv, sabato 24RaiUno alle 20.35 trasmetterà “”. Dall’Arena Campo Volo di Reggio Emilia, un grande concerto di musica per aiutare le terre colpite dall’alluvione. Saliranno sul palco ospiti e personaggi noti nel mondo dello spettacolo.. Canale5 alle 21.30 proporrà “Guinness – Lo show dei record – Editing estate”. Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “”. Verranno proposti due episodi dal titolo “I fidanzati” e “La promessa”. Nel primo, Lila si fidanza ufficialmente con Stefano e i due decidono di sposarsi. Il ragazzo entra in affari con i Cerullo, decidendo di investire sui modelli di scarpe progettati dalla sua futura moglie. Elena, per restare al passo del, si fidanza con Antonio, per ...

Stasera , 24 giugno 2023, su Rai 1 , in prima serata, a partire dalle 20.30, va in ondaRomagna , concerto di beneficenza per la popolazione colpita dall'alluvione. All'evento parteciperanno numerosi ospiti del mondo dello spettacolo. Ecco chi sono i cantanti che saliranno ...Sono anche molto colpita da quel che è successo, e avrei voluto essere a Campovolo perRomagn a, ma avevo già preso l'impegno di essere a Milano marittima con Cristina Mazzavillani, che ...Bufera sul concertone "Romagna". I Nomadi, la storica band emiliana, è stata esclusa dall'evento musicale di sabato 24 giugno sera al Campovolo di Reggio Emilia, e non le manda a dire. Non ci sta. Vuole capire.

Italia Loves Romagna 2023: scaletta e cantanti, numero solidale e come seguirlo in tv e streaming Fanpage.it

Il concerto arriva a undici anni da Italia Loves Emilia, per aiutare la popolazione dell’Emilia Romagna a ripartire dopo il terremoto del 2012. «Undici anni fa, il sisma fu una tragedia immane», ha ...PORTO SANT'ELPIDIO - La diciottenne, nata e cresciuta nel quartiere Faleriense della città, salirà, in diretta Rai questa sera, sul palco dell’evento benefico promosso per raccogliere fondi in aiuto d ...